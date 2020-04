In alcuni casi, il fisco è autorizzato a prelevare delle somme di denaro direttamente dal conto corrente. Ecco in breve come funziona e quando succede. Da. Gilda Fabiano. -. 4 Aprile 2020. pignoramento-fisco Il pignoramento di un conto corrente consiste nel …

Continua a leggere >>>>> Pignoramento del conto corrente: ecco in quali casi può avvenire

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...