E poi c'è il Movimento 5 Stelle, che può far cadere il governo nel caso in cui "la situazione interna dovesse diventare ancor più caotica di quanto non …

Continua a leggere >>>>> Pietro Senaldi a Stasera Italia: "Solo Renzi oi 5 Stelle possono far cadere il governo, ma non lo …

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...