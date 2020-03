Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in rialzo, incoraggiate dal rally di Wall Street. Ieri il Dow Jones ha riportato il suo secondo rialzo più grande di sempre in termini di punti. E’ stata inoltre la seconda volta in appena tre giorni che l’indice ha …

Continua a leggere >>>>> Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo in avvio

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...