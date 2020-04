(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 17 apr – “Abbiamo sottoscritto oggi con la direzione aziendale di Piaggio per il sito di Pontedera un’intesa sulle linee guida per la ripresa delle attivita’ nei limiti e nei tempi che saranno fissati dal Governo. Un accordo …

Continua a leggere >>>>> Piaggio: Fim Cisl, accordo su sicurezza in vista ripartenza Pontedera

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...