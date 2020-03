Peugeot 208 è la vincitrice del titolo Car of the Year 2020: ha ottenuto un totale di 281 punti ed è stata apprezzata dai 60 giurati non solo per la versione 100% elettrica che è stata oggetto delle valutazioni ma anche per la disponibilità di una gamma completa …

