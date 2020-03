ROMA – Non succedeva dal 2016: il prezzo del petrolio è sceso sotto i 30 dollari al barile sul mercato americano. In realtà, il Wti, l’indice del greggio texano che fa da punto di riferimento per il petrolio statunitense a metà pomeriggio è arrivato anche sotto i 29 …

