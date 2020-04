La riunione in calendario oggi si terra’ giovedi’ (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 06 apr – In avvio di seduta il petrolio cerca lo spunto per proseguire il rally di fine settimana scorsa (+32% nell’ottava, ma comunque -55% nel 2020). Gli investitori, almeno …

Continua a leggere >>>>> *** Petrolio: Brent e Wti si rafforzano con ottimismo su accordo tagli Opec+

