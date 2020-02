L’azienda di Salò, fondata nel 1793 e nota soprattutto per la bevanda a base di cedro lanciata negli anni’50, ha arichiviato un 2019 con un giro d’affari in crescita. Per il 2020 punta a rafforzarsi in Usa, Emirati e India. di Andrea Fontana. 14 febbraio 2020.

Continua a leggere >>>>> Per la cedrata Tassoni ricavi sopra i 10 milioni. E punta sull’estero

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...