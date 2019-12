Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Penny Market Italia annuncia di aver siglato l’accordo con Supermercati City Srl per l’acquisizione e la contestuale presa in carico dei tre punti vendita ex Sma a Palermo. A seguito dell’operazione, tutti i 29 dipendenti ex Sma …

Continua a leggere >>>>> Penny Market acquisisce tre punti vendita ex Sma a Palermo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...