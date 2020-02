Sono stati resi noti i primi chiarimenti per le imprese sull’autoliquidazione del patent box. In particolare, con la pubblicazione di una circolare posta in consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modalità di predisposizione del set …

