Ora il classico pane e Nutella si può gustare anche al McDonald’s. La Ferrero e il colosso del fast food hanno siglato una partnership per lanciare in Italia il nuovo McCrunchy Bread con Nutella, portando così per la prima volta nella ristorazione la colazione e …

Continua a leggere >>>>> Pane&Nutella sbarca al fast food: la Ferrero si allea con McDonald’s

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...