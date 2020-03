Il 28 luglio 2017 per esempio nascevano ad opera della World Bank i pandemic bond, pensati per la categoria catastrofica delle pandemie. Sono divisi in due tranche, A e B. La classe A paga una cedola pari al tasso Libor più il 6,9% annuo, mentre la classe …

Continua a leggere >>>>> Pandemic bond, cosa sono e perché possono essere utili

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...