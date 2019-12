Attenzione alle bufale online, anche sulle tasse di proprietà regionali. PagoPa: bufala bollo auto da non pagare nelle agenzie. Un importante quotidiano ha detto: dal 1° gennaio 2020, con PagoPa, il bollo auto non si paga più in agenzia. Una bufala.

