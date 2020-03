Roma, 25 mar. -(Adnkronos) – Open Fiber è in prima linea nella digitalizzazione del Paese. L’azienda prosegue perciò nella sua azione, a maggior ragione in questi giorni di emergenza nazionale, per attivare connessioni su rete Ftth a tutti i cittadini che ne …

Continua a leggere >>>>> Open Fiber continua a portare fibra, a Catanzaro oltre 5mila case raggiunte

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...