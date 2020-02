La parola d’ordine è “compatibilità ambientale”. Ormai tutte le case automobilistiche stanno adottando soluzioni che siano in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente non solo dei veicoli circolanti ma di tutte le fasi della loro realizzazione. In tal senso alla Opel, …

Continua a leggere >>>>> Opel, primatista nelle componenti in plastica riciclata

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...