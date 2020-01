Nuove Opel in arrivo? Non esattamente. Più che altro una rinfrescata alle dotazioni, tanto per iniziare l’anno nuovo con un pizzico di brio in più. Si chiamano infatti “Opel 2020” le versioni speciali che la casa di Rüsselsheim sta lanciando in questi giorni nelle …

Continua a leggere >>>>> “Opel 2020”, l’anno nuovo inizia così

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...