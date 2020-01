Negli ultimi quattro anni Sunrise è riuscita ad aumentare il suo slancio sotto la guida di Olaf Swantee in qualità di CEO e di André Krause in qualità di CFO e si è posizionata come concorrente leader in Svizzera focalizzata sulla qualità. Dopo le trasformazioni …

Continua a leggere >>>>> Olaf Swantee si dimette da CEO di Sunrise e viene sostituito da André Krause come nuovo CEO

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...