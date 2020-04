Nuove offerte di lavoro con Amazon nei vari magazzini italiani. Di recente il colosso ha annunciato che assumerà 1.400 persone in Italia per le nuove aperture in provincia di Rovigo e Roma. Le selezioni inizieranno in estate. Nel frattempo il colosso ha aperto …

Continua a leggere >>>>> Offerte lavoro Amazon: assunzioni nei centri di distribuzione, figure ricercate

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...