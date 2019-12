Si profila per il 2021 l’arrivo di un nuovo potente motore della famiglia Firefly in Casa FCA. Si tratta del più grande in termini ci cubatura dei propulsori visti sino ad oggi. Al 1.0 T3 ed al 1.3 T4 si aggiungerà un 1.5 sempre turbo. La famiglia degli Global Small …

Continua a leggere >>>>> Nuovo motore 1.5 Firefly per le Alfa Romeo del futuro

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...