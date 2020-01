La rivoluzione è in arrivo per il digitale terrestre in Italia. Infatti, entro il 2022, ci sarà il passaggio definitivo dalla tecnologia DVB-T alla più evoluta DVB-T2. Per gli italiani, quindi, sarà necessario adeguarsi ai nuovi standard ma, nel dettaglio, cosa cambierà?

