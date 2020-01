Anche per quest'anno è in vigore il Bonus Cultura, misura che cerca di incentivare la partecipazione dei ragazzi alle attività culturali. Per i nati nel …

Continua a leggere >>>>> Nuovo bonus cultura per 18enni italiani o con permesso

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...