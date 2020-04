Volkswagen mostra in 3 video i sistemi di assistenza alla guida dell’elettrica ID.3. Compreso il rivoluzionario head-up display. 4 0. Passa a … In breve; Gallery 4. Auto · Magazine auto · Vivere con l’auto. In breve. Alessandro Perelli · Share Facebook Twitter …

Continua a leggere >>>>> Nuova VW ID.3: in video la tecnologia a bordo della EV tedesca

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...