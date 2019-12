La nuova Bugatti Chiron è la seconda Bugatti realizzata in collaborazione con Hermès. La prima infatti, ben 11 anni fa, fu una Veyron. Nemmeno per Manny Khoshbin questo binomio rappresenta una novità. Per il magnate californiano questa è la vettura …

Continua a leggere >>>>> Nuova Bugatti Chiron,altra one-off realizzata con Hermés

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...