Parigi, 19 feb. (Adnkronos) – Dopo 43 anni di servizio, la centrale di Fessenheim, la più vecchia centrale nucleare in Francia, si appresta a chiudere. Per lo smantellamento della centrale situata in Alsazia e per la sua definitiva chiusura bisognerà aspettare …

Continua a leggere >>>>> Nucleare: sabato stop reattore 1 Fessenheim in Francia, dopo 43 anni verso chiusura centrale

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...