Torna in voga l’idea di una bad bank per far fronte all’aumento dei crediti deteriorati delle banche legato alla recessione per il coronavirus. Ieri la Commissione Ue ha negato che ci siano lavori in corso, dopo un articolo del Financial Times che ha evidenziato …

