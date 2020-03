Norwegian Cruise Line Holdings, con i marchi Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, ha annunciato la sospensione volontaria di tuttel le crociere, valida già per le partenze previste per il 13 marzo e fino all’11 aprle 2020.

Continua a leggere >>>>> Norwegian Cruise Line sospende tutte le crociere. Voucher del 125% per chi riprogramma

