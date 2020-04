Non c’è traffico, non c’è lavoro neppure per i gommisti e così un gommista di quarantasei anni della Foce ha pensato bene di procurarselo andando a tagliare i pneumatici delle auto posteggiate. E’ successo ieri: il blitz dell’artigiano non è sfuggito ad alcuni …

