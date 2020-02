Sembrerebbe che gli italiani non si fidino più delle banche tradizionali, il percepito comune è che ogni player sia uguale all’altro, con una generalizzata scarsa considerazione per le reali esigenze del singolo cliente. È quanto emerge da diverse ricerche in …

Continua a leggere >>>>> “Noi siamo Fineco”: McCann Worldgroup firma il nuovo posizionamento

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...