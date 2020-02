“La nostra è una situazione angosciante. Ci sentiamo abbandonati a noi stessi. Non riesco a dormire, ogni notte penso a come far fronte alle spese e …

Continua a leggere >>>>> Noi, i terremotati invisibili

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...