L’ex presidente ed ex amministratore delegato di Nissan-Renault, Carlos Ghosn, è arrivato in Libano dopo aver lasciato il Giappone dove è sotto accusa, tra l’altro, di appropriazione di denaro per uso personale. Lo riferisce la BBC. In una nota, il manager di …

