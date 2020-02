Da oggi sugli scaffali di tutti i supermercati Lidl Italia arrivano i burger di carne “finta”, alternativa 100% vegetale agli hamburger classici. Non si tratta del Beyond burger, sbarcato lo scorso anno nei punti vendita del noto discount in Germania, ma del ben più …

Continua a leggere >>>>> Next level burger: l’alternativa vegetale alla carne arriva nei supermercati Lidl Italia

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...