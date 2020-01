(Teleborsa) – Giornata no per Nexi che si conferma fra i peggiori titoli del Listino nel primo pomeriggio, con un calo superiore al 3%. Il titolo sconta il collocamento di azioni da parte dell’azionista Mercury UK Holdco, pari al 7,7% del capitale a 11,6 euro per …

