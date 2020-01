I due ex compagni di squadra ai tempi dei Thunder si sono scambiati pesanti prese in giro sfociati in insulti più o meno espliciti nel giro di pochi tweet.

Continua a leggere >>>>> NBA, è rissa social tra Perkins e Durant: "Ti sei comportato da codardo"

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...