Natale a Palermo per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato è arrivato ieri mattina in città per trascorrere le feste in …

Continua a leggere >>>>> Natale a Palermo per Mattarella: messa a San Michele e poi una passeggiata verso casa

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...