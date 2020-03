“Se non hai un lavoro e non ricevi aiuto da nessuno e hai finito la scorta di cibo, per favore non andare a dormire senza mangiare. Scrivimi in privato …

Continua a leggere >>>>> Msg Campano, "Non andare a dormire senza mangiare" nonno Liberato raccoglie cibo per chi ha …

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...