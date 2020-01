Era prevedibile il risultato del Movimento 5 stelle in Emilia Romagna. Come sua conseguenza, la riprova che l'alternativa Movimento 5 stelle non …

Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna: l'inizio della scomparsa

