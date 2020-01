"Comunico la mia uscita dal Movimento 5 Stelle – fa sapere il consigliere – in quanto non condivido, da molto, la sua linea politica e il modo in cui …

Continua a leggere >>>>> Movimento 5 Stelle addio. Paolo Lepri lascia i grillini: "Gli elettori capiranno"

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...