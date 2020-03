La seconda edizione di Motor Valley Fest, in programma dal 14 al 17 maggio, si svolgerà regolarmente, anche se in modalità digitale. Infatti per non rischiare di rimandare il tutto ad altra data, stante l’epidemia che sta colpendo in questo periodo l’Italia, …

