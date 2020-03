La task force opererà per mettere le banche e i soggetti interessati a conoscenza delle nuove procedure, e per agevolarne l’utilizzo. Firmato anche il decreto per l’estensione dell’operatività del Fondo solidarietà: i titolari di un mutuo prima casa in situazioni di …

Continua a leggere >>>>> Moratoria mutui e fondo Pmi, via a task force con le banche per assicurare liquidità

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...