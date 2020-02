Raggiunto uno standstill sui 60 milioni da pagare, fino al 29 febbraio. In parallelo, è in corso una potenziale operazione di ristrutturazione del debito in base all’articolo 182 bis della legge fallimentare. di Carlo Festa. 11 febbraio 2020 …

Continua a leggere >>>>> Moby cerca la tregua e apre a un accordo con gli obbligazionisti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...