Angelini sbarca in America. E lo fa con un investimento impegnativo, del valore di 190 milioni di euro. Compra il marchio Thermacare, circa 70 milioni di fatturato con i «cerottoni» analgesici per i dolori muscolari e uno stabilimento ad Albany in Georgia.

