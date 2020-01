Reza è iraniano, ha 17 anni e vive in prigione da un anno. In una “zona di transito” in Ungheria, a Röszke. “Di transito” perché non è completamente …

Continua a leggere >>>>> Minorenni reclusi nei campi: la Ue come gli Usa di Trump

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...