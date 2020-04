MESSINA – Le imprese industriali gestite da giovani sono poche in provincia e al di fuori delle start up di carattere innovativo e tecnologico, il panorama offre veramente poco. Sono state numerose le misure messe in campo in questi anni e quella che ha …

Continua a leggere >>>>> Messina, Giovani imprenditori di fronte alla crisi

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...