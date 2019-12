Il futuro di Mertens è ad un bivio. Ciro ha detto no al Borussia Dortmund. In stand-by il rinnovo. L'Inter resta in corsa con l'Atletico Madrid.

