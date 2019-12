Anche se il Suzuki Jimny costa molto meno del Mercedes Classe G, non si può negare il fatto che sia un 4×4 abbastanza capace per il prezzo a cui viene proposto. Con i 22.306 euro di partenza in Italia, è possibile acquistare quasi 10 Jimny al posto di un …

Continua a leggere >>>>> Mercedes Classe G vs Suzuki Jimny: ecco un interessante confronto off-road | Video

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...