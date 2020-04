Detassare i titoli di stato? Potrebbe essere questa una soluzione per sostenere il debito pubblico italiano invogliando piccoli e grandi risparmiatori a comprare Btp in futuro. Come noto lo Stato italiano ha allargato i cordoni della borsa per sostenere …

Continua a leggere >>>>> Meno tasse sui titoli di Stato per rilanciare l’economia del Paese

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...