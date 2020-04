Alessandro Melzi d’Eril, 45 anni, è stato nominato dal cda ceo di Anima Holding al posto di Marco Carreri, 58 anni, che a febbraio scorso aveva annunciato a sorpresa, per motivi personali, la volontà di non rendersi disponibile alla candidatura in occasione …

