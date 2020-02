L’ad Massimo Doris prevede una raccolta in crescita nel 2020 fino a 5 miliardi di euro. Chiarisce inoltre che l’istituto potrebbe mantenere la quota in Mediobanca per venti anni. di Eleonora Micheli. 11 febbraio 2020 …

Continua a leggere >>>>> Mediolanum, utile record di 565 mln e maxi dividendo. In Mediobanca «soci anche 20 anni»

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...