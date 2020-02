Un dipendente di Banca Mediolanum della sede di Basiglio è risultato positivo al test per il coronavirus. Residente in provincia di Pavia, a Zavattarello, spiega una nota del gruppo guidato dall’ad Massimo Doris emessa in tarda mattinata, il dipendente è …

Continua a leggere >>>>> Mediolanum: un dipendente della sede di Basiglio positivo al test del virus

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...