MILANO (Reuters) – Leonardo Del Vecchio a oggi non ha fatto richiesta a Banca d’Italia per aumentare la sua quota in Mediobanca sopra la soglia del 10%. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà durante il Question time alla …

Continua a leggere >>>>> Mediobanca, a oggi nessuna richiesta Del Vecchio a vigilanza per salire oltre 10%-D’Incà

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...